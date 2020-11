Cenone di Natale, Margherita Buy: "Saremo in pochi a tavola? Meglio, le feste spesso sono noia"

Margherita Buy, attrice romana che si è aggiudicata 7 David di Donatello, quest’anno niente cenone di Natale in pompa magna?

«Non si può fare per colpa del Covid? Meglio così. Parliamoci chiaro, è un pensiero di meno».



In che senso?

«I cenoni di Natale, da sempre, sono una noia tremenda (ride, n.d.r.) per tutti. Sto scherzando, chiaro, ma purtroppo ci sono tanti problemi a cui pensare, altro che cenone».



Quali ha in testa?

«Tante persone, ad esempio, in questo momento stanno aspettando l’esito del tampone. Con il cuore in gola».

