Lino Banfi: "Come Nonno Libero vi dico: Italiani, fate i nordici, questo Natale niente abbracci"

Nonno Libero, al secolo Lino Banfi:: quest’anno riuscirà a fare a meno del maxi cenone?

«Sì, questa volta però noi italiani dobbiamo fare finta di essere olandesi o svedesi e dire la verità».

Quale verità?

«Siamo abituati a dire, abbracciandolo, che anche un amico è un parente stretto. E questo non va bene. Non dobbiamo trovare escamotage».

Lo dice da... nonno?

«Rappresento i nonni italiani, che sono 14 milioni: a Natale stiamo soli, in pochi, quest’anno faremo a meno delle tavolate enormi. Altrimenti staremo sempre punto e daccapo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 08:00

