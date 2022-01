Covid, booster a 20 milioni di italiani e non si fermano le prime dosi: ieri oltre 54mila

Vaccinazione anti Covid completata con dose booster per 20 milioni di italiani e non si fermano le prime somministrazioni: ieri sono state 54.645. Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la «terza dose», pari al 65,84% della popolazione oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Lo rileva dal sito del governo.

In 48.104.649 hanno fatto almeno la prima dose (89,07% della popolazione over 12), la seconda è arrivata a 46.443.464 (85,99% della popolazione over 12). Per quanto riguarda i bambini, in 365.930 hanno ricevuto la prima dose, pari al 10,01% della popolazione 5-11 anni. Il totale delle somministrazioni fatte arriva a 112.176.324 con le prime dosi che non si fermano: ieri sono state 54.645.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 12:55

