Coronavirus, quando ripartiremo? «Il 4 maggio la data cruciale». Ecco cosa potrebbe accadere

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza per lacontinua e la domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: quando finirà la nostra quarantena e quando si potrà ripartire e ricominciare a vivere la nostra vita con le nostre abitudini? Una domanda a cui non è semplice rispondere, alla luce dei dati su contagi e vittime che, pur in calo, continuano ad essere centinaia.Se col primola prima data spartiacque doveva essere il 25 marzo, poi il 3 aprile, infine la metà del mese, ora la data cruciale potrebbe invece. Una ripresa che dovrà essere cauta e graduale, per tappe, con alcuni settori di commercio e imprenditoria che potrebbero ripartire già qualche giorno o settimana prima, scrive il Corriere della Sera.Ma, che si potrebbe forse tornare a passeggiare liberamente e incontrarsi con amici e parenti: sempre con la regola del metro di distanza e senza evitare di indossare le mascherine, e con una regola ancora in testa, quello di evitare gli assembramenti. Per concerti, eventi, discoteche, dovremo aspettare ancora a lungo., aggiunge il Corriere, il Governo valuterà l’andamento della curva e l’indice di contagio: se dovessero scendere, potrebbe arrivare l’ok alla ripartenza per alcune imprese della filiera alimentare e farmaceutica, per alcune aziende meccaniche e per alcuni negozi. Ma per una circolazione più libera, si dovrà attendere che l’indice di contagio RO sia prossimo allo zero, il che significa che glicontinueranno ad essere scaglionati per evitare che la gente si accalchi pericolosamente, rendendo vani i sacrifici di queste settimane.La ripartenza, come detto, sarà graduale: dunque almeno nella prima fase, niente feste e manifestazioni, e anchedovranno attendere, sebbene per loro si potrebbe fare un’eccezione a patto di mettersi in regola con la dotazione di protezioni individuali. Insomma in definitiva, se l’inizio di maggio potrebbe vedere una parziale uscita dalla quarantena, per tornare ai periodi pre-pandemia dovremo aspettare molto di più, forse settimane, forse addirittura mesi. E dovremo convivere, prima che con il Covid-19, soprattutto con