Meteo, beffa coronavirus: a Pasqua e Pasquetta sole e bel tempo. «Fino a 25 gradi»

Che tempo farà nel weekend di, in questa emergenzache ci vedrà comunque tutti a casa? Se ogni anno per il lunedì dell'Angelo il meteo è spesso crudele, quest'anno è ancora più crudele: niente pioggia, ma un bel sole e temperature fino a 25 gradi, secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it. Sarà dunque un weekend pasquale, il prossimo, all'insegna del sole e delle temperature miti, e gli italiani non potranno goderselo per via delle restrizioni.«Il campo di alta pressione che occupa gran parte dell'Europa - spiegano i meteorologi - nei prossimi giorni estenderà i suoi effetti a tutta l'Italia, rafforzandosi. Nel frattempo, la circolazione di bassa pressione che ha raggiunto il Mar Egeo riuscirà anche oggi a influenzare marginalmente il tempo delle estreme regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, dove si potranno osservare occasionali episodi di instabilità».Nella seconda parte della settimana, affermano i meteorologi Meteo Expert, «il campo di alta pressione sull'Europa si consoliderà anche sul Meridione, assicurando tempo stabile e clima decisamente mite dappertutto fino alla domenica di Pasqua. Le temperature infatti, già su valori oltre la media stagionale in molte regioni del Centro-Nord, tenderanno a guadagnare ancora qualche grado proprio in coincidenza del weekend pasquale, con punte fino a 25 gradi». Per i primi giorni della prossima settimana si prospetta un indebolimento dell'anticiclone lungo il suo margine occidentale: già nella giornata di Pasquetta sembra probabile un aumento della nuvolosità ma in un contesto di tempo ancora mite e prevalentemente asciutto.