Coronavirus, in Svezia ancora tutto aperto: 114 morti in un giorno. Il Governo pensa ai blocchi

In Svezia ancora tutto aperto. E il Governo ora chiede poteri speciali

- che conta 10,3 milioni di abitanti - registra 7.693 casi positivi al Covid-19 e 591 decessi.

Intanto il governo di Stoccolma ha chiesto poteri speciali per tre mesi per combattere la pandemia, come dichiarato ieri dal ministro della Sanità Lena Halengren: «Vediamo la necessità di essere in grado di agire rapidamente se la situazione lo richiede, per proteggere vite umane», ha detto la ministra. La proposta di legge presentata dai socialdemocratici prevede che l'esecutivo possa adottare misure restrittive (anche chiudere negozi e ristoranti) senza l'approvazione del parlamento. Invece l'opposizione moderata, pur riconoscendo la necessità di decisioni rapide in un momento di crisi, ha affermato che ogni misura deve avere «legittimità democratica».

«tutto aperto», ma probabilmente non per molto: nel Paese scandinavo nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 100 morti, precisamente 114 decessi, hanno comunicato le autorità sanitarie. Ora pare che la strategia potrebbe cambiare e il governo potrebbe allinearsi agli altri Paesi, tra cui l'Italia, imponendo blocchi.Negli ultimi giorni si sta registrando infatti un aumento dei contagi e soprattutto dei morti: il dato dei 114 morti dell'ultimo giorno non è però esatto, poiché una parte dei decessi scaturisce dalle cifre dei giorni precedenti. In totale la Svezia