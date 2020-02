Coronavirus, psicosi a Ischia. Cittadina insulta turisti del nord Italia: «Vergognatevi, in quarantena!». Il video di Selvaggia Lucarelli

Coronavirus, gli aggiornamenti in DIRETTA

Il coronavirus si sta sta trasformando in un esperimento sociale di una certa utilità. Che robe oscene a cui stiamo assistendo. pic.twitter.com/OGf8cKZjGH — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 25, 2020

da. Un video pubblicato dasul suo profilo Twitter mostra una cittadina di Ischia insultare un gruppo di turisti provenienti dal nord Italia al loro arrivo sull'isola. «Guardate cosa sta succedendo qua. Da dove venite dal Veneto? - urla la donna - dalla Liguria?! Ci avete insultato per anni».Fortunatamente, almeno stando alle immagini, i turisti non hanno risposto alle offese della cittadina di Ischia, ma il clima "vendicativo" di questa donna mostra gli effetti della psicosi che sta invadendo il nostro Paese. La stessa Lucarelli ha commentato le immagini preoccupata per la deriva intrapresa: «Il coronavirus si sta sta trasformando in un esperimento sociale di una certa utilità - scrive la giornalista - Che robe oscene a cui stiamo assistendo».