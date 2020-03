Coronavirus in Lombardia, oggi 319 morti: il totale è di 1.959. I contagiati salgono a 17.713

I ricoveri in ospedale sono 332 in più, per un totale di 7.285 pazienti ospedalizzati, di cui 924 in terapia intensiva. Quello dei decessi dunque è il dato in maggior crescita, mentre rallentano gli aumenti di tutte le altre voci.

A Milano, ha detto Gallera, vi sono 2644 positivi, più 318 rispetto ad ieri, «una crescita costante ma significativa». La provincia di Brescia cresce in numero di contagiati più di Bergamo. A Brescia, ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera siamo a 3785 positivi, più 484 rispetto a ieri mentre a Bergamo, con un totale di 4305 la crescita è di 312, in linea con gli ultimi due giorni. A Lodi, con un totale di 1445 positivi, il dato è di solo più 27.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 19:16

: i morti sono 1.959 (319 in più di ieri), i contagiati 17.713 (1493 in più).I dati sono stati forniti dall'assessore regionalenella consueta diretta Facebook, che è ormai diventato un vero e proprio bollettino di guerra.«Oggi alla Montagnetta di Milano (il parco a Monte Stella ndr) era pieno di milanesi che correvano, andavano in bici, non va bene», ha detto Gallera. «Capisco che è difficile» ha aggiunto «viviamo tutti la fatica che vivete voi ma è un sacrificio necessario». «Resistiamo - ha concluso - restiamo in casa, vinceremo noi!». «Si dava l'oro alla patria, oggi diamo le mascherine», ha detto scherzando sul fatto che in Lombardia si sia deciso di «iniziare a produrle direttamente»: «È importante dotarci di una produzione lombarda e italiana - ha aggiunto l'assessore al Bilancio Davide Caparini -. A regime dovremo essere in grado di produrne milioni ogni giorno».