Coronavirus in Italia, l'ipotesi: «Paziente zero introvabile, forse è uno dei tanti casi invisibili»

Salgono a tre i casi sospetti a Palermo: in Liguria due hotel interdetti

FORSE INVISIBILI DUE TERZI DEI CASI DALLA CINA Circa due terzi dei casi di Covid-19 esportati dalla Cina nel resto del mondo potrebbero essere rimasti invisibili e avere innescato delle trasmissioni da uomo a uomo del virus SarsCoV2 ancora non identificate, indica il Centro per i modelli delle malattie infettive dell'Imperial College di Londra, che collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I risultati, rilevano gli autori del rapporto, sono in linea con le conclusioni raggiunte da altri gruppi di ricerca nel mondo.



La ricerca si basa sul confronto tra i dati relativi ai viaggi in aereo e quelli sui casi confermati fuori dalla Cina e costituisce una prima valutazione della relativa sensibilità delle misure di sorveglianza adottate in tutto il mondo per arginare la Covid-19. È emerso così che a Singapore non è stato rilevato il 63% dei casi stimati e il 73% in Finlandia, Nepal, Belgio, Svezia, India, Sri Lanka e Canada. Per il primo autore del rapporto, Neil Ferguson, «è molto probabile che alcuni di questi casi non identificati possano dare inizio a catene di trasmissione nei Paesi in cui sono entrati».

Potrebbe essere uni dei tanti casi 'invisibili'che avrebbe dato inizio in Italia all'epidemia da coronavirusSe le persone portatrici del virus stanno bene «non si riesce a identificare i casi», ha rilevato il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston. «Se in Italia non si riesce a trovare il paziente zero è perché questi potrebbe essere asintomatico, magari incontrato in un aeroporto o in una stazione», ha osservato. «Quello che l'Italia sta mettendo in campo - ha concluso - è uno sforzo aggressivo per soffocare il focolaio».