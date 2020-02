Coronavirus in Italia: come comunica il governo Conte su Twitter Esclusiva Leggo

governo Conte

Coronavirus: gli aggiornamenti in DIRETTA

Roberto Speranza

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 14:47

Ilsbarcato in Italia ha, per forza di cose, attivato una. Lavoro sul campo, apparizioni in tutte le trasmissioni televisive, collegamenti con telegiornali, interviste con gli inviati sul posto e conferenze stampa. L’obiettivo dichiarato del premier e della squadra di governo è la trasparenza dei fatti e delle misure intraprese per far fronte all’epidemia. Ma questa è soprattutto l’epoca dei social network., un lancio destinato alle migliaia, a volte milioni, di follower presenti nella rete.Uno, società di Public, Media & Legal Affairs, emostra i dati del lavoro digitale del premier e dei ministri sulla piattaformaIl grafico di seguito rappresenta l'andamento delle discussioni su Twitter che hanno interessato il temanel corso dell’ultimo mese. I picchi rappresentano i momenti più attivi in termini di conversazioni. Tra questi spicca il primo febbraio, giorno in cui è stata isolata la sequenza del coronavirus dalle ricercatrici dellodi Roma.Nettamente in calo il periodo che ne è seguito, in particolare nei giorni dell'esplosione vera e propria dell'emergenza in Lombardia, Veneto e in parte del nord Italia. Meno tweet, più lavoro e una comunicazione "vecchio" stampo con le apparizioni televisive, in tutti i canali (Rai, Mediaset e La7) e nelle principali trasmissioni italiane come, Che Tempo che Fa e Non è l'Arena.Interessante l'analisi del Wordcloud, ovvero la scelta delle parole utilizzate per comunicare. Tra le più utilizzate c’è ovviamente, che domina anche tra gli hashtag. A seguire termini legati alle azioni intraprese:e anche, riferito a medici e infermiere e a tutte le persone coinvolte nella lotta al contenimento del virus. A sorpresa non appare la parola, utilizzata invece a gran voce dal pubblico e dagli organi di informazione.Tra coloro che hanno twittato di più emerge la posizione del. È lui il protagonista assoluto, il cui ministero è senza dubbio il più coinvolto nell’emergenza coronavirus. Consvetta in cima alla classifica, staccando di molto il resto della squadra di Governo. Al secondo posto infatti, il, è fermo a sette tweet e meno di 9mila like. In fondo invece il ministro Bonafede con un solo tweet pubblicato a riguardo.Quella di seguito è invece una, nei giorni a cavallo dell’emergenza coronavirus in Italia.