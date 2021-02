Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 febbraio: 377 morti e 14.218 casi in più. Tasso tamponi al 5,2%

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 febbraio del Ministero della Salute. Mentre il premier incaricato Mario Draghi continua le consultazioni e l'Iss lancia l'allarme sul trend dei casi in aumento in 13 Regioni, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.218 su 270.507 tamponi (ieri erano stati 13.659 su 270.142 tamponi). 377 i morti (ieri erano stati 422). Con 14.995 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 429.118, 1.159 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.445 unità.

La percentuale di tamponi positivi è oggi in rialzo, del 5,25% (ieri era stata del 5,06%). Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 90.618. Dei 377 morti di oggi 54 vengono dall’Emilia Romagna, 46 dalla Lombardia, 36 dal Lazio, 32 dal Friuli Venezia Giulia, 31 dalla Sicilia, 29 dalla Puglia, 25 dal Veneto, 23 dalla Campania e 22 dal Piemonte. La Regione più colpita è oggi la Lombardia che torna oltre i duemila casi giornalieri (2.504), seguita da altre quattro oltre i mille casi: si tratta di Campania (1.665), Emilia Romagna (1.364), Puglia (1.215) e Lazio (1.141).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Analizzando i dati di questa settimana (lunedì-venerdì) e confrontandoli con quelli di sette giorni fa, si evidenzia un calo dei contagi e dei decessi, ma con un numero sensibilmente più basso di tamponi. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 58.651 (venerdì scorso erano 62.304, due settimane fa 60.604), mentre i morti sono 2.104 (2.397 venerdì scorso, 2.497 due settimane fa). I tamponi però sono fortemente in calo: tra lunedì e oggi il totale è di 1.206.804, a fronte dei 1.237.849 di una settimana fa e dei 1.224.801 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 5 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.611.659, di cui 90.618 morti e 2.091.923 dimessi e guariti, 14.995 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 429.118, ieri erano 430.277, un calo di 1.159 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 270.507 (ieri erano stati 270.142). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 33.873.530, mentre il totale delle persone testate è di 17.411.746.

Del totale dei positivi sono 407.401 quelli in isolamento domiciliare (-982), 19.575 ricoverati in altri reparti (-168) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.142 (-9) di cui 359 in Lombardia (-3), 272 nel Lazio (-1), 182 in Emilia Romagna (-6) e Sicilia (-5), 172 in Veneto (-4), 168 in Puglia (+10) e 147 in Piemonte (+4) . Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 132 (-15 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Puglia (21), seguita da Lombardia (15), Veneto e Lazio (14) ed Emilia Romagna (12).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 17:47

