Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 5 febbraio 2021: 1.141 positivi (500 a Roma) e 36 decessi

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 5 febbraio 2021. «Su oltre 11mila tamponi (-1.440) e oltre 18mila antigenici per un totale di quasi 30mila test, si registrano 1.141 casi positivi (-33), 36 decessi (-6) e +2.310 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. È il primo weekend in zona 'giallà e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 - si legge nel bollettino - sono 204 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 13 i ricoveri. Si registrano 6 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 265 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoundici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 10 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 38 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 2 i ricoveri. Si registrano 6 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 69 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 136 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi con patologie.

Quanto alle province, nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 21 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Vaccini. «Siamo al lavoro per l'aggiornamento del piano vaccinale» anti-Covid «con vaccino AstraZeneca, secondo le indicazioni illustrate in Conferenza Stato-Regioni che dovranno essere contenute in un documento formale del ministero». Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. «A causa delle ridotte dosi a disposizione - sottolinea - si procederà nella maniera più veloce per classi di età (secondo il modello israeliano) e per le categorie che saranno individuate dal ministero della Salute come categorie prioritarie. Fondamentale il ruolo dei medici di medicina generale».

