Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 24 marzo: i dati alle 17. Veneto oltre i duemila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 24 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre il governo Draghi inizia a valutare quali misure cambiare e quali rinnovare nel prossimo decreto (quello attuale scadrà subito dopo Pasqua), anche ieri i numeri sui contagi e sui decessi si sono confermati decisamente troppo alti: ben 551 morti e quasi 19mila nuovi positivi, con ricoveri e malati gravi che continuano ad aumentare.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 2.042, con 28 morti, mentre la Toscana conta oggi 1.197 casi e 27 decessi. 124 i casi in Basilicata, con 10 morti, mentre in Alto Adige i nuovi positivi sono oggi 162 con 2 decessi. In Puglia anche oggi 1.709 nuovi positivi e ben 38 morti.

