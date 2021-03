Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 marzo: i dati completi alle 17. Il Veneto sfiora i duemila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 marzo del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Il governo ha oggi approvato il nuovo decreto legge con le misure anti contagio, e oltre mezza Italia sarà in zona rossa, con un lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile. Ieri i contagi sono stati oltre 25mila, con 373 morti.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati. In Toscana i nuovi positivi sono 1.304 con 25 morti, mentre in Veneto i casi sono 1.932, con 32 decessi. In Puglia si registrano invece 1.774 casi e 32 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA