Nuovo decreto approvato dal Cdm, quando parla Draghi. Pasqua in rosso, congedi parentali e bonus baby sitter. Tutte le misure

Nuovo decreto anti Covid, quando parla Mario Draghi? Il premier dovrebbe partecipare stavolta alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri chiamato a varare la nuova stretta anti contagi, con tutta Italia zona rossa a Pasqua, un lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile e le Regioni gialle che diventeranno arancioni.

Alla fine del Consiglio dei ministri ci sarà una conferenza stampa che illustrerà le misure, alla quale parteciperanno, oltre a Draghi, i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in corso, anche la nomina di Valentina Vezzali come sottosegretario con delega allo sport.

Via libera del decreto in Cdm

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Nel decreto legge dovrebbero trovare spazio anche i congedi parentali, per alleviare le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo.

Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa, conferma Palazzo Chigi. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Congedi parentali e bonus baby sitter

Arrivano 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal primo gennaio. La norma è stata approvata su proposta della ministra Elena Bonetti. I congedi parentali previsti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking. In alternativa al congedo parentale arriva un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell'ordine.

