Nuovo decreto, le regole per Pasqua e Pasquetta: zona rossa, visite ai parenti, coprifuoco

Il nuovo decreto con la stretta sulle misure anti-Covid è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Si tratta del secondo provvedimento del governo Draghi per contrastare la pandemia di coronavirus. In vigore da lunedì prossimo 15 marzo, e fino al 6 aprile, copre le festività pasquali in maniera simile a quanto fece l'esecutivo Conte con quelle di Natale.

Nuovo decreto, le regole per Pasqua e Pasquetta

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta e il sabato precedente - 3, 4 e 5 aprile - l'Italia sarà tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (al momento solo la Sardegna lo è). In quei tre giorni sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all'interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 15:11

