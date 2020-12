Coronavirus, Istat: +84mila morti rispetto alla media del 2015-2019

Coronavirus in Italia, i numeri tragici dei morti in Italia secondo l'Istat. Nel periodo di osservazione dell'epidemia di Covid-19 (febbraio-novembre 2020) si stimano complessivamente circa 84 mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. Lo annuncia l'Istat nel Rapporto prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). I decessi di persone positive al Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647 (il 69% dell'eccesso totale).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA