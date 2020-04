Coronavirus in Emilia-Romagna, 39 morti e 208 guariti: «Obiettivo zero decessi prima di giugno»

«Mi auguro di arrivare presto, magari anche prima di giugno, a quota zero decessi. Siamo ancora lontani, ma meno di molti altri luoghi di questo paese. La fase peggiore della malattia è alle nostre spalle» - ha spiegato Sergio Venturi - «I ricoveri in terapia intensiva sono di 15-20 giorni con punte anche più alte, quindi manteniamo un assetto di posti in terapia intensiva più alto, prima di riconvertirli per gli altri malati».

I casi che hanno un decorso più lungo in terapia intensiva, ha spiegato, sono in genere quelli più preoccupanti. «Non credo che arriveremo a zero casi - ha detto - perché li stiamo andando a cercare, ma spero che presto arriverà un giorno nel quale non ci saranno stati morti per il coronavirus. La guerra non è ancora finita, ma la stiamo affrontando nel migliore dei modi

.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA