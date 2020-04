Fase 2, tutte le decisioni del Governo Conte: le nuove aperture

Nella fase 2 resta l' autocertificazione per spostarsi e lasciare la propria abitazione, ma si prevede un nuovo cambio del modulo . L'annuncio, come anticipa Adnkronos, nel nuovo Dpcm che si sta mettendo nero su bianco in queste ore e che il premier Giuseppe Conte prevede di ufficializzare in serata.