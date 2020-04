Coronavirus in Lombardia: oggi 56 morti e 920 casi. Milano ancora sotto pressione: 241 positivi

di Simone Pierini

Coronavirus, Fase 2 al via: l'annuncio di Conte in conferenza stampa

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 920 i casi in più di coronavirus registrati oggi in Lombardia, 56 i morti con il totale che ha raggiunto quota 13.325. I dimessi sono invece 890, scende ancora il numero di pazienti in terapia intensiva, ora 706 contro i 724 di ieri (18 in meno) e i ricoverati con sintomi, 8 in meno, che ora sono 8.481.Tra tutte le province resta sotto pressione il terriotorio di Milano che fa segnare un aumento di 463 positivi, di cui 241 in città. Alle spalle di Milano c'è la provincia di Como con 83 casi, poi Bergamo con 66, Varese, Cremona e Monza con 60.