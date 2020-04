Coronavirus in Piemonte: calano i contagi e i decessi. I guariti totali sono 4255

di Enrico Chillè

Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 56 e 361 i contagi; il totale da inizio emergenza è di 2.859 vittime e 24.910 contagi. I casi attualmente positivi in Piemonte sono 15.519, un dato secondo in Italia solo alla Lombardia. Aumentano a 4.255 i guariti, 195 in più di ieri, con altri 2.300 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 217, venti in meno rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva 2.827 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.452. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 137.069, di cui 72.642 risultati negativi

Le persone finora risultate positive al Covid 19 sono 24.910 (+361 rispetto a ieri), di cui 3.218 in provincia di Alessandria, 1.442 in provincia di Asti, 946 in provincia di Biella, 2.394 in provincia di Cuneo, 2.213 in provincia di Novara, 12.235 in provincia di Torino, 1.091 in provincia di Vercelli, 992 nel Verbano-Cusio-Ossola, 226 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 153 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



Intanto, proseguono le operazioni di sanificazione, partite da ieri, delle case di riposo su tutto il territorio regionale.

