Coronavirus, il Comitato tecnico: «Aumento dei casi preoccupante». Rinviata l'apertura di locali e discoteche

I dati degli ultimi giorni suglidestano preoccupazione. Il Comitato tecnico scientifico del governo analizzado gli ultimi numeri sulla diffusione del coronavirus in Italia, sottolinea come l'individuazione e l'arginazione dei focolai sia efficace e anche se«Il trend dei contagi è in crescita ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano come avvenuto già in altri paesi europei ed extraeuropei», spiega il Cts che per questo invita alla massima cautela e al rispetto delle misure di sicurezza. Si è registrato nelle ultime 24 ore un aumento dei casi positivi e dei ricoveri che non è da trascurare. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+112) e in Lombardia (+88), ce ne sono poi 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi contagiati sono 5: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.In questa situazione di pre allerta sono tornate anche in Italia le prime restrizioni. Il governo ha frenato la riapertura di locali estivi, discoteche, fiere e sagre. Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza oggi) che reitera alcune regole come l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e il divieto di assembramenti. «I dati internazionali del Covid-19 sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa», ha affemato il ministro Speranza a Il Messaggero