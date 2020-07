Coronavirus Veneto, boom di positivi: 200 in più, picchi a Treviso e Venezia, 1 morto

Il focolaio nella caserma dei migranti: cosa sta succedendo

IL BOLLETTINO DI OGGI 30 luglio ore 17

LA SITUAZIONE IN FRIULI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 134 oggi, 8 in più rispetto a 29 luglio. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I nuovi contagi ammontano a 13, 8 dei quali sono «d'importazione».



Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.391: 1.412 a Trieste, 1.025 a Udine, 728 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.912, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 111. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 20:11

Coronavirus Veneto, oggi 30 luglio: boom di positivi, 200 in più di ieri per un totale di 20090 persone Nei 99 nuovi positivi, 113 si sono registrati nella notte edurante il giorno (il bollettino è aggiornato alle ore 17 di oggi). Di questi 87 nuovi ben 57 sono aTreviso, 16 a Venezia, 9 a Padova, 3 a Vicenza.I casi attualmente positivi salgono così in tutto a 976: Treviso (249) ha ormai raggiunto Padova (258), terza Venezia (146). Le due province con meno positivi sono Rovigo (13) e Belluno (16).Un morto nelle ultime 24 ore. Boom anche delle persone in isolamento domiciliare: sono 3604 (+530 in 24 ore). I ricoverati salgono a 128 di cui 38 positivi (3 in terapia intensiva).Lo fa sapere il bollettino della Regione Veneto.