Coronavirus, il cartello che fa discutere appeso al bar: «I cani entrano, chi arriva dal Nord no»

è un minuscolo centro (neanche 3mila anime) in provincia di, già famoso come «il Comune più informatizzato d’Italia»: almeno apparentemente, l’indicatore di una buona apertura verso il mondo. Con l’avvento del coronavirus, però, anche gli schemi mentali migliori “saltano”…È così che il “” di Soveria s’è improvvisamente scoperto “razzista”. Durissimo il messaggio: «Ammessi i cani, ma non i settentrionali o chi arriva dal Nord». In effetti, questo slogan si ricava dall’accostamento implacabile di due piccoli cartelli affissi sulla vetrina del locale. Uno mostra un cagnolino scodinzolante, a quanto pare benvenuto, visto che accompagnato dalla scritta «Io posso entrare». Ma sùbito sopra, si nota un’altra vistosa scritta: sopra la grafica stile cartello stradale, recita «No entry nordisti».Insomma, se non siamo tornati spiritualmente agli anni Settanta, durante i quali purtroppo in tante regioni del Nord dilagavano messaggi come «Non si affitta ai terroni», poco ci manca. E quel “nordisti” non si riferisce evidentemente ai secessionisti Usa, ma è un neologismo che vorrebbe comprendere in un vocabolo solo i settentrionali che al Nord ci vivono e i meridionali che ci risiedono per motivi di studio o di lavoro e che, in queste ore, se si dirigono verso i territori meridionali dove hanno casa e parenti rappresentano uno scomodo, indesiderato “cavallo di ritorno”. Non è un’ipotesi, ma quanto ammette candidamente lo stesso titolare del bar, Santo Cardamone: «I nostri compaesani stanno rientrando dal Nord e girano liberamente per il Paese: già questa è una follia, perché un territorio come la Calabria non è certo attrezzato, anche in termini di strutture sanitarie, per reggere l’impatto del diffondersi del coronavirus. Ecco che, se gli avventori settentrionali o di ritorno dal Nord non rimangono fuori dal mio bar, saremo costretti a chiudere: dunque, meglio che non entrino affatto», spiega il diretto interessato, esprimendo una preoccupazione che forse affonda le radici nel preesistente allarme sociale per il quasi totale smantellamento dell’ospedale di Soveria Mannelli. I social network, peraltro, sono pieni di commenti spesso critici sulla “trovata” del piccolo imprenditore.«E come fa a sapere chi è rientrato, conosce tutti?», si chiede Dani Futsal. Ma, evidenzia Giulypasquale Gigliotti, «in un piccolo paese è ovvio che ci conosciamo tutti», aggiungendo che «se non si sono presi provvedimenti, vanno denunciati». E Angela Cardamone precisa che il messaggio non si riferirebbe ai cittadini settentrionali, ma sarebbe rivolto in particolare ai soveritani di ritorno dalle città del Nord malgrado l’emergenza-coronavirus. Sconcertata Antonella Aiello: «No ragazzi… Io sono basita… cosa stiamo diventando… Mio Dio, siamo tornati all’età della pietra». «Siamo messi male», fa eco Barbara Marchio.