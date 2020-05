Coronavirus, 117 morti e 584 casi positivi in più: in Lombardia la metà dei decessi e due terzi dei contagi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia altre 117 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 32.955. Ieri il dato era di 78. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi domenica 24 maggio. Torna a salire il numero dei decessi: delle 117 vittime totali 58 sono state registrate in Lombardia, regione che torna a mostrare una risalita dei contati.Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 584 i casi in più di cui ben 384 in terra Lombardia e 73 in Piemonte. Aumentano però anche i tamponi, (67.324 nell'ultimo giorno) quasi diecimila in più rispetto a ieri. Cala invece il numero di positivi in più in Liguria che torna sotto quota 40 mentre si mantiene sotto controllo con numeri bassi il resto d'Italia con 14 regioni sotto i dieci casi e cinque a quota zero: Marche, Basilicata, Valle d'Aosta, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.Sono altri 2443 i guariti e di conseguenza il numero di persone attualmente positive è sceso a poco meno di 51mila, con una diminuzione di 1.976 unità. Sono 505 i malati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri e 7.729 i ricoverati con sintomi, 188 in meno.Oltre ai 58 decessi in Lombardia sono 16 le vittime in Piemonte, 9 in Veneto, 8 nel Lazio, 7 in Liguria, 7 in Emilia Romagna, 6 in Toscana, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Campania. 1 in Puglia, 1 in Sicilia, 1 nella provincia autonoma di Trento.in Molise, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, MarcheI casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 231.139 (584 in più rispetto a ieri), di cui 33.072 morti e 147.101 guariti, 2.443 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 50.966 persone, ieri era di 52.942, una diminuzione di 1.976 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.607.251, 67.324 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.290.551. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 505 i malati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri. Di questi, 175 sono in Lombardia (-8). I ricoverati con sintomi sono 7.729, 188 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 42.732 (-1772).Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, glisono 24.037 in Lombardia (-440), 6.464 in Piemonte (-477), 3.998 in Emilia-Romagna (-148), 2.287 in Veneto (-144), 1.460 in Toscana (-62), 1.269 in Liguria (-169), 3.488 nel Lazio (-50), 1.450 nelle Marche (-125), 1.146 in Campania (-38), 477 nella Provincia autonoma di Trento (-36), 1.513 in Puglia (-26), 1.318 in Sicilia (-112), 356 in Friuli Venezia Giulia (-19), 866 in Abruzzo (-43), 171 nella Provincia autonoma di Bolzano (-8), 32 in Umbria (-10), 215 in Sardegna (-9), 27 in Valle d'Aosta (-4), 190 in Calabria (-48), 36 in Basilicata (+0), 166 in Molise (-8).Quanto alle, Lombardia 15.954 (+58), Piemonte 3.828 (+16), Emilia-Romagna 4.083 (+7), Veneto 1.895 (+9), Toscana 1.027 (+6), Liguria 1,438 (+7), Lazio 701 (+8), Marche 996 (+0), Campania 406 (+1), Provincia autonoma di Trento 462 (+1), Puglia 495 (+1), Sicilia 272 (+1), Friuli Venezia Giulia 331 (+2), Abruzzo 400 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 75 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi sono finora 3.607.251, in aumento di 67.324 rispetto al giorno precedente. I casi testati sono finora 2.290.551.