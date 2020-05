Coronavirus, in Lombardia 58 morti e 216 nuovi positivi. Tremila tamponi in più rispetto a ieri

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:29

, i dati di oggi forniti dalla Regione su Lombardia Notizie Online. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su un totale di 12.503 tamponi effettuati: ieri l'incremento, ma con poco più di 9mila tamponi. Gli attualmente positivi sono 24.037 (La Protezione Civile aveva invece parlato di 384 nuovi positivi: la discrepanza di 168 casi, spiega la Regione, è dovuta a 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’Ats di Bergamo negli ultimi 7 giorni.​ Scendono ancora le terapie intensive di 8 unità (ora i pazienti gravi sono 175): stabili invece i ricoverati con sintomi, che sono 3.626 (4 in più rispetto a ieri).Il totale delle vittime sale a 15.954, conregistrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 22). Il totale di persone contagiate dal virus dall'inizio dell'emergenza è di 87.801. I guariti/dimessi salgono di 766 unità: il totale è dunque di 47.810.Le province in cui si registra un incremento maggiore di nuovi positivi sono Milano (-68 di cui 41 in città), Brescia (+33) e Bergamo (+30), seguite da Pavia (+23) e Lodi (+22). 17 i nuovi positivi a Varese, 16 a Cremona, 7 a Como, 6 a Monza-Brianza, 2 a Sondrio, solo 1 a Mantova e nessun nuovo caso a Lecco.