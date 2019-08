Strage Corinaldo, l'odio di uno degli arrestati su Facebook: «Sbirri figli di p...»

Sabato 3 Agosto 2019, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sbirri figli di..». «A.C.A.B» (All cops are bastards/ in italiano tutti i poliziotti sono bastardi). Così, uno dei 7 giovani arrestati per la strage di Corinaldo nella quale morirono 6 persone e rimasero feriti in 120, esprimeva odio e disprezzo verso le forze dell'ordine sulla sua bachecaprima di essere arrestato.Il 19enne, nato ad Aversa e residente a San Prospero (Modena) aveva scelto come immagine di copertina scelto la scritta «ACAB», ovvero "All Cops Are Bastards". Un odio che esprimeva anche tramite commenti e didascalie sui social. In un post pubblicato il 16 luglio commentava: «Sbirri figli di p...».Di Puorto è uno dei sette arrestati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale.