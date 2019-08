Strage Corinaldo, la banda intascava 15 mila euro al mese. Un colpo anche a Disneyland

Grazie alle rapine compiute con lo spray al peperoncino la banda di giovanissimi che ha provocato la strage nella discoteca di Corinaldo riusciva a mettersi in tasca circa 15mila euro al mese. È quanto hanno accertato gli investigatori che stanno ora indagando su tutta un'altra serie di episodi analoghi avvenuti in 60 locali del centronord e anche all'estero: uno dei colpi è infatti stato realizzato a «Chessy, presso il parco divertimenti Disneyland». In tutti e 60 i casi è stata accertata la presenza dei giovani.

Strage Corinaldo, arrestati 7 giovani: rapinatori seriali con spray come arma. «Derubavano anche chi aiutava le vittime»​

La banda non agiva però solo nei locali: in occasione dei viaggi per raggiungere le discoteche o per tornare a casa dopo aver colpito, spiegano ancora gli investigatori, i ragazzi avrebbero commesso dei furti nelle aree di servizio lungo le autostrade. Ma non solo: in alcune occasioni non avrebbero pagato il ristorante dove avevano cenato, l'autonoleggio o i tassisti utilizzati per raggiungere i locali quando non avevano a disposizione l'auto. La refurtiva veniva consegnata ad un compro-oro di Castelfranco Emilia, che garantiva l'immediato acquisto.



La banda riusciva a portare circa 500 grammi di oro al mese per un guadagno di, appunto, 15 mila euro circa, che venivano divisi in parti uguali. Al momento sono stati accertati 11 colpi messi a segno: un furto commesso nella notte tra il 9 e 10 marzo 2019 alla discoteca «Dorian Grey» di Verona; un furto il 30 marzo 2019 all'interno dell'area di servizio «Esino Ovest» di Chiaravalle (autostrada A/14); due commessi tra il 30 e 31 marzo 2019 presso la discoteca «Mia Clubbing» di Porto Recanati (MC); 5 avvenuti nella notte tra il 4 e 5 maggio 2019 presso la discoteca «Made Club» di Como e «K-Klass» di Tavernerio, in provincia di Como (la refurtiva in questo caso veniva però recuperata dai Carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale dopo essere stata lanciata dall'auto in movimento); due furti commessi nel tardo pomeriggio del 2 giugno 2019 presso la discoteca «Parco Europa» di Padova.(