. È morto Ennio Libero Bendini, 90 anni e abitava a Piacenza d'Adige (): ladel 20 luglio 2016 era con la moglie Rosina Fracasso quando i due marocchini El Abidine Haidoufi Zin, 35enne di Castelbaldo, e Abderrahim Benhicham, 28enne di Merlara, fecero irruzione in casa loro, in via San Felice. Si scatenò l'inferno., da quel momento finì in carrozzella. La moglie, invece venne colpita con un ferro da stiro con il quale le bruciarono un braccio. Quella notte gli aggressori rubarono 300 euro in contanti e qualche gioiello rivenduto poi a un compro oro.La coppia partecipò ad ogni udienza del processo sia a Rovigo sia in corte d'Appello a Venezia. Bendini era molto attivo nella associazioni che accolgono le vittime di ladri e rapinatori dove la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa. Il suo funerale si terrà martedì a Piacenza d'Adige.