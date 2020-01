In 30 contro uno: identificata la baby gang che ha pestato un altro minorenne

Lunedì 20 Gennaio 2020, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro uno. Lo hanno pestato, anche dopo che era finito a terra. Poi gli hanno rubato un cappellino da baseball esibito sui social come un trofeo. Ora sono stati identificati i componenti della, dai 13 ai17 anni, di ragazzini romani che sabato scorso nel quartiere San Giovanni sono stati autori del pestaggio di unche faceva parte di un gruppo di ragazzini col quale qualche ora prima ad una festa avevano litigato.Poi l'incontro in strada: il primo gruppo, formato da una trentina di giovani ha incrociato 5 ragazzi rivali. Quattrodi loro sono fuggiti mentre l'ultimo è rimasto lì a parlare. Poco dopo laè degenerata. Il ragazzo rimasto solo è stato prima colpito con un pugno, poi, una volta caduto a terra, è stato colpito da almeno altre 3 persone. Gli aggressori, prima di fuggire, gli hanno anche rubato un berretto da baseball. I responsabili del pestaggio sono statidalla polizia.Le immagini delle varie telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere, comparate con vari profili social, hanno permesso agli investigatori del commissariato San Giovanni di identificare i principali aggressori, tutti minorenni di età comprese tra i 13 ed i 17 anni. Il cappellino rapinato, poi ritrovato in strada, è stato esibito comeda uno dei sospettati sul proprio profilo. I giovani sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria minorile e dovranno rispondere a vario titolo dei reati dipersonali.