Coppia avvelenata dal botulino nella pizza, i legali del ristorante: «Altri clienti non hanno avuto conseguenze»

Continuano le indagini per appurare cosa è avvenuto, lo scorso weekend, a una coppia di Ariano Irpino: oggi è intervenuto l'avvocato del locale che, secondo le prime ipotesi, sarebbe da considerare riconducibile alla tragedia. I due sposi, infatti, sarebbero stati vittima di una intossicazione alimentare da botulino: sabato sera, infatti, avevano cenato in un ristorante della zona. In preda agli spasmi, sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna, Gerardina Corsano, è morta. Sull'episodio indaga la polizia del locale commissariato, diretto dal vice questore Licia Salerno.

La difesa del ristorante

«I prodotti oggetto dei controlli da parte della Polizia giudiziaria sono stati utilizzati da numerosi altri clienti della struttura e anche dalla stessa famiglia del titolare, senza determinare alcun problema»: è quanto evidenzia in una nota l'avvocato Guerino Gazzella, legale della titolare del locale.

Il magistrato ha disposto l'autopsia della donna per risalire con precisione alle cause della morte. Una risposta importante, in questo senso, potrebbe venire dall'esame dei campioni biologici di Angelo Meninno da parte dell'istituto superiore di sanità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 16:29

