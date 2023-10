Coppia avvelenata dal botulino dopo la pizza al ristorante: Gerardina morta a 46 anni ad Ariano Irpino, grave il marito

di Mario Landi

Erano andati al ristorante per una pizza sabato sera, ma forse il botulino contenuto in un condimento al peperoncino è stato fatale. Lei, Gerardina Corsano, 46 anni è deceduta stamattina all'ospedale di Ariano Irpino (Avellino) dove è stata ricoverata. Lui, Angelo Meninno, 52 anni, imprenditore agricolo, è ricoverato sotto osservazione. Indagini sono in corso da parte della polizia, la procura di Benevento ha aperto un'inchiesta.

Ariano Irpino, coppia avvelenata al ristorante

La coppia, residente ad Ariano Irpino, sabato sera aveva cenato in un ristorante della zona e il giorno seguente, domenica, si era sentita male. In preda agli spasmi, stamani, i due sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta. Sull'episodio indaga la polizia del locale commissariato, diretto dal vice questore Licia Salerno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 20:43

