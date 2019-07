Venditore di cocco e poeta "hard", il video in spiaggia tormentone dell'estate su Whatsapp

di Ida Di Grazia

Lunedì 1 Luglio 2019, 13:55

Vendere è un arte, e se si aggiunge la travolgente simpatia partenopea il gioco è fatto. Sulle chat di whatsapp impazza il video di, svelta e verace. Non c'è passante nè bagnante che riesca a trattenersi dal ridere.Maglia del Napoli e accento partenopeo, sulle spiagge italiane c'è un venditore ambulante che sta facendo divertire tutti con la sua simpatia. «Per i belli e per i brutti il mio cocco è per tutti», con rime semplici ma efficaci il misterioso signore ha incantato i bagnanti che non hanno perso tempo e lo hanno immortalato in un video divertentissimo che sta facendo il giro della chat di Whatsapp. Nessuno sfugge all'occhio attento del misterioso venditore: «All'uomo un po' pelato gli dò un cocco esagerato e come disse Balotelli con il mio cocco ti crescono i capelli». Non mancano le battute più piccanti, sulle incredibili propietà del cocco, in grado di ridestare l'amore sotto le lenzuola e addirittura trasformare il fortunato acquirente nel nuovo Rocco Siffredi.