Cocaina rosa, la nuova droga pericolosa: cos'è la "tusi" al sapore di fragola. Il sequestro in Italia

Dovrà rispondere di spaccio il giovane 30enne di origine colombiane, di professione barbiere, che è stato arrestato dai Carabinieri dei Nas perché trovato in possesso di 55 grammi di "tusi", la cosiddetta cocaina rosa, nella sua abitazione oltre che ad altri quantitativi di cocaina nel proprio salone ad Ancona. Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno sequestrato 2500 euro che potrebbero essere associati all'attività di spaccio. La perquisizione domiciliare era scattata in seguito ad alcuni atteggiamenti che avevano insospettito i Nas impegnati nei consueti controlli dell'attività commerciale.

Che cos'è la "tusi", la cocaina rosa

La cocaina "tusi" è un nuovo tipo di droga comparso in Colombia nel 2010 e molto diffuso in Europa. Si tratta di una tipologia sintetica, un mix tra Ketamina e MDMA, che verrebbe venduta ad un prezzo oscillante tra i 150-200 euro al grammo secondo il rapporto delle forze dell'ordine. Il suo colore è dato da un colorante alimentare al gusto di fragola. A oggi sono pochi i sequestri effettuati sul territorio nazionale, ma la richiesta di questo narcotico altamente pericoloso per la salute pubblica è in aumento.

