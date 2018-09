Morì per far nascere sua figlia, Chiara Corbella, la 28enne romana, verso la beatificazione

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La ventottenne romanail prossimo 21 settembre avrebbe festeggiato i dieci anni di matrimonio con suo marito Enrico. Invece, venerdì prossimo, nella basilica di San Giovanni in Laterano, si aprirà la fase diocesana della causa diChiara Corbella è morta nel 2012, a soli 28 anni, perché, per permettere a sua figlia di nascere, ritardò le cure per un carcinoma. La storia di Chiara è una storia drammatica, ma fatta al contempo di forza d'animo e fede. Dopo il matrimonio del 2008, la sua vita fu subito in salita. Perse ben due figli pochi giorni dopo la nascita. Durante la terza gravidanza a Chiara fu diagnosticato un cancro, e le cure necessarie per salvarla avrebbero però compromesso la vita del feto. Chiara e il marito Enrico scelsero una via coraggiossa ma difficile: ritardare le cure per permettere alla bimba di nascere.Il rito di venerdì, che si terrà dalle 12, sarà presieduto dal Cardinale Vicario Angelo de Donatis, si terrà straordinariamente alla Basilica di San Giovanni perché sono attese numerose presenze e centinaia di partecipanti.A cinque anni dalla morte di Chiara viene fondata l'Associazione Chiara Corbella Petrillo per avviare e suportare la causa di beatificazione e canoniccazzione. Comunque, sottolinea il presidente dell'Associazione l'inizio della causa di beatificazione "significa che la Chiesa riconosce Chiara come una buona compagna di viaggio verso il Cielo".