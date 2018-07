"Chi l'ha Visto?", il marito di Luciana Fantato convocato dai carabinieri. Ora si indaga per omicidio

La figlia di Luciana Fantato: «Buttavamo il superfluo, mio padre riprendeva tutto»

Nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di, la donna scomparsa da sette mesi a Gambolò, in provincia di, si indaga ora contro ignoti per. Il marito, noto al pubblico diper la sua mania compulsiva di accumulare oggetti, è stato convocato dai carabinieri e sarebbe stato visto mentre comprava della calce.non è l'unico a essere stato ascoltato. I militari hanno voluto interrogare anche la figlia Marta. Il motivo è nella svolta che hanno preso le indagini. Gli inquirenti avevano da sempre ipotizzato che la donna si fosse allontanata volontariamente dall’abitazione, ma ora indagano per omicidio volontario. La donna, infatti, sarebbe uscita di casa quel 10 novembre 2017 senza portare con sé alcun oggetto personale e con gli stessi abiti della mattina.In uno degli ultimi messaggi scritti su un foglio, inoltre, si lamentava del marito. La donna lo accusava di averle fatto passare 30 anni di inferno. La calce che avrebbe comprato, secondo i sospetti, sarebbe servita a nascondere il corpo della moglie. Ai microfoni della trasmissione Pierino nega e si indispettisce quando l'inviata prova a entrare nel suo garage.