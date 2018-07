"Chi l'ha Visto?", dice di andare dal parrucchiere ma scompare nel nulla: la storia di Cinzia

"Chi l'ha Visto?", il marito di Luciana Fantato convocato dai carabinieri

Continuano le ricerche dila cinquantenne scomparsa daormai da tredici giorni.racconta l'ultimo giorno prima di sparire nel nulla e i lutti familiari che ha tentato di superare.Alla sua amica aveva detto di avere problemi economici e di dover affrontare delle spese: «Io penso che Cinzia sia ancora viva e credo che abbia voluto sfuggire ai problemi». Il marito spiega che era lei a occuparsi della contabilità in casa. Il marito lancia un appello affinché torni: «Qualsiasi cosa, ti aiuteremo».Sabato 22 giugno alle 9 del mattino, dopo aver fatto colazione con il marito, è uscita di casa a bordo della propria auto, dicendo di essere diretta al centro commerciale per andare dal parrucchiere. Da quel momento si sono perse le sue tracce fino al 25 giugno quando la sua auto è stata appunto ritrovata a Canzo, nei pressi del lago del Segrino. La macchina era parcheggiata normalmente e chiusa. Lo specchio d'acqua è stato setacciato, ma non è stato trovato nulla.