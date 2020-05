di Alessia Strinati

. Se il trend dei contagi continuerà a scendere e la fase 2 proseguirà senza problemi porebbero il prossimo 18 maggio essercie tra queste sono previste anche quelle dei centri estivi, in modo da poter garantire ai genitori un supporto nella gestione dei bimbiA parlarene è Il Sole 24 Ore che spiega che i centi all'aperto per i bambini al di sopra dei 3 anni potrebbero riaprire, ovviamente sottostando alle rigide regole di distanziamento sociale e sanificazione imposte dal governo. Poi dal primo giugno verranno attivati i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni e i centri estivi con gli spazi per bimbi e ragazzi anche nelle strutture delle scuole, degli asili, delle ludoteche e degli oratori.Bisognerà, ovviamente, seguire rigide regole: prima di tutto a tutti i bimbi sarà misurata la temperatura, dovranno lavarsi le mani prima dell'ingresso nei centri e i genitori dovranno presentare certificato medico che ne accerti le buone condizioni di salute. Si valuteranno le condizioni di accesso, la precedenza verrà data alle famiglie con più difficoltà a conciliare il lavoro e la cura dei bambini: chi ha tutti e due i genitori che lavorano e chi ha genitori disabili, ad esempio. Gli ingressi saranno scaglionati con intervalli di 5-10 minuti per evitare l’affollamento, dove possibile si deve ricorrere a ingressi diversi. I bimbi saranno divisi in mini gruppi divisi per fasce di età.I genitori non potranno entrare nei centri e tutto il personale dovrà essere munito di mascherina. Per quanto riguarda la mascherina per i bambini si aspettano ancora direttive per capire chi dovrà metterla e chi no, in base alle età e ad eventuali rischi per la salute dei più piccoli.