Silvia Romano rapita da 100 giorni, Ermal Meta lancia un appello: «Dov'è Silvia?». Il web prega e sogna di rivederla viva

Sono 100 giorni che Silvia Romano manca. Cosa stanno facendo le istituzioni? Dov’è Silvia? pic.twitter.com/TQo3ErySk2 — Ermal Meta (@MetaErmal) February 28, 2019

90 giorni possono bastare per imparare qualche frase in russo... Ma sono e saranno sempre troppo pochi per perdere la speranza e la forza di ricordare Silvia ogni giorno e chiedere che sia fatto tutto il possibile per riportarla a casa.

Ogni giorno #SilviaRomano pic.twitter.com/Bgw70G2MSs — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) February 27, 2019

100 giorni fa Silvia Romano è stata rapita. Silvia rappresenta la parte più bella di questo paese, quella che non si volta dall'altra parte e che in prima persona si impegna per gli altri, per terra o per mare. Vogliamo riabbracciarla al più presto. #SilviaRomano #SavingHumans pic.twitter.com/cI34G9rG9o — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) February 28, 2019

