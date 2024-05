Grease, morta l'attrice Susan Buckner: interpretava la cheerleader Patty Simcox

di Morgana Sgariglia

Susan Buckner ha deposto per sempre i pon pon. L'attrice, nota al grande pubblico per aver interpretato la cheerleader Patty Simcox nel musical del 1978 Grease , è deceduta all'età di 72 anni. «Susan è morta pacificamente il 2 maggio circondata dai propri cari», ha riferito l'addetta stampa della famiglia Buckner, Melissa Berthier. Sconosciute le cause della morte.

«La luce che ha portato in ogni stanza ci mancherà per sempre - ha detto a People la figlia, Samantha Mansfield - Era magica e sono stato molto fortunata ad averla come migliore amica».

La cheerleader Patty Symcox in Grease

È stato il suo ruolo secondario in Grease a rendere Buckner un volto familiare per milioni di americani. Ha ottenuto la parte di Patty Simcox, l'effervescente cheerleader che condivideva lo schermo con Olivia Newton-John (Sandy nel musical), cantante e attrice britannica scomparsa nel 2022.

Il suo memorabile applauso è stato un grido di battaglia per l'immaginaria Rydell High School: “Fai la spaccata, grida! Mostra un po' di spirito alla vecchia Rydell! Così si fa, bianco e rosso! Vai Rydell, combatti, combatti, combatti!” Sebbene abbia continuato a recitare negli anni Ottanta, il suo ruolo in Grease sarebbe rimasto il più importante della sua carriera.

La vita di Buckner come reginetta e mamma

Nata nel 1952 a Seattle, Buckner si è fatta un nome nel circuito dei concorsi di bellezza, ha vinto Miss Washington nel 1971 e, l'anno seguente, ha partecipato a Miss America.

Dopo essere apparsa in spettacoli come "The Love Boat" e "The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries", e film come "Police Academy 6: City Under Siege" , Buckner ha messo il mondo dello spettacolo da parte per crescere i suoi due figli. Ha fatto la regista di teatro per bambini in una scuola elementare della Florida e ha insegnato danza come istruttrice in una palestra a Coral Gables.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA