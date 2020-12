Caso Suarez, Paratici della Juve indagato dalla Procura di Perugia

La Juventus conferma, con una nota pubblicata sul suo sito web, che oggi «è stata notificata a Fabio Paratici un'Informazione di garanzia e sul diritto di difesa». Il reato ipotizzato dalla Procura di Perugia, precisa il club «è esclusivamente l'articolo 371 bis» del codice penale, ovvero false informazioni al pubblico ministero. Fabio Paratici è il Chief football officer della società bianconera.

In merito al caso Suarez, la Juventus, nel confermare l'avviso di garanzia a Fabio Paratici, ribadisce «con forza la correttezza dell'operato» del suo dirigente e «confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del club.

Sono sette gli indagati nel procedimento della procura di Perugia sul cosiddetto “Caso Suarez” elencati nella misura interdittiva spiccata dal gip. Tra essi figura anche l'avvocato torinese Maria Turco, indicata come «legale incaricato dalla Juventus» per l'allestimento dell'esame di italiano del calciatore nell'Ateneo umbro. L'ipotesi di reato, in concorso, è il falso ideologico.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici contattò il ministro dei Trasporti Paola de Micheli, sua amica di infanzia, «per velocizzare la pratica ministeriale di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez». È quanto emerge dalle carte dell'inchiesta della procura di Perugia e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza secondo le quali il ministro diede a Paratici il contatto del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi. De Micheli, si legge ancora, «ha ammesso» di aver procurato il contatto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 17:57

