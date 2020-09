Caso Suarez, i rapporti tra Juve e Università di Perugia: «Dopo ci mandano anche i Primavera»

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento di organizzare l'esame di italiano per, lae l'si erano accordate per una collaborazione futura in pianta stabile. È quanto emerge dall'intercettazione telefonica della conversazione tra, l'esaminatore dell'attaccante uruguaiano, e, direttore generale dell'ateneo. Quest'ultimo, infatti, affermava l'11 settembre scorso: «Ho parlato con gli avvocati della, dopo Suarez facciamo un, ci mandano anche i».Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto prima del 17 settembre, il giorno in cuisi era presentato a Perugia per sottoporsi all'esame che avrebbe dovuto rilasciare, condizione imprescindibile per il rilascio della cittadinanza ed il conseguente ingaggio da parte della Juventus. Simone Olivieri spiegava di essere pronto ad una collaborazione con ladopo aver parlato con Maria Turco, legale che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da tanti anni avvocato del club bianconero. Lo scrive Fiorenza Sarzanini per il Corriere della Sera.Simone Olivieri e la rettrice Giuliana Grego Bolli sono indagati per corruzione e falso; accusa, quest'ultima, mossa anche a Stefania Spina e Lorenzo Rocca, i due docenti coinvolti nell'esame di. L'attaccante uruguaiano, il 17 settembre scorso, si era presentato all'Università per Stranieri di Perugia ed era uscito dopo neanche un quarto d'ora con il certificato già pronto e dopo aver scattato alcune foto con i docenti. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emerge una certa premura, da parte dei vertici dell'ateneo, di accontentare le richieste della. Il nuovo ds bianconero, Fabio Cherubini, è umbro e conosce bene il rettore della Statale di Perugia, Maurizio Oliviero. Quest'ultimo fa da tramite con l'Università per Stranieri e la Juventus fa sapere di avere una certa fretta (il mercato chiude il 5 ottobre ma i bianconeri volevano ingaggiare un nuovo attaccante il prima possibile, ndr): «Non possiamo mandare il nostro centravanti a metà ottobre».In un'intercettazione risalente all'11 settembre, Simone Olivieri contatta i due docenti incaricati dell'esame di Luis Suarez: «Mi ha chiamato Paratici (uomo mercato della Juventus, ndr) per Suarez. Tocca fare le cose per bene, sennò passiamo da mercenari». La sensazione è che tutti fossero consapevoli delle irregolarità nell'esame: «Non possiamo fare irregolarità su irregolarità. Possiamo sfruttare 'sta cosa del Covid che il pubblico non può entrare e basta l'orale». Apparentemente, una soluzione al problema di eventuali testimoni di un esame durato poco più di dieci minuti, con domande concordate e imparate a memoria da Luis Suarez, come confermato dal file in Pdf inviato dalla professoressa Stefania Spina a Lorenzo Rocca, e sequestrato dalla Guardia di Finanza.Gli investigatori ora stanno esaminando altre conversazioni, specialmente quelle presenti nei messaggi WhatsApp dei telefoni delle persone coinvolte nel caso. Simone Olivieri, come già accertato, utilizzava solo quell'app, sia per inviare messaggi di testo, sia per fare telefonate. I colloqui telefonici del dg dell'Università per Stranieri di Perugia sono ora al vaglio degli inquirenti.