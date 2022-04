Carte e bancomat, da giugno multe per chi rifiuta il Pos. Le sanzioni nella bozza del decreto Pnrr

Il rifiuto di un pagamento elettronico ha i giorni contati. Il titolare di un negozio, di un bar, ma anche un professionista, ha una data da tenere bene a mente: il 30 giugno 2022. Da quel giorno, infatti, sarà sanzionato se si rifiuterà di accettare pagamenti tramite carte di credito e bancomat. L'obbligo del Pos - il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte - esiste dal 2014, ma la multa no.

Viene anticipata al 30 giugno, dunque di ben sei mesi, la multa per chi rifiuta il pagamento tramite Pos, il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte. L'obbligo per esercenti e professionisti in realtà esiste dal 2014, ma non la multa, che diventerebbe realtà non più dal primo gennaio 2023, come era previsto inizialmente, ma dal 30 giugno. Almeno stando alla bozza del decreto Pnrr 2 oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. All'articolo 15, infatti, al provvedimento «in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole 'dal 1° gennaio 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 30 giugno 2022'», si legge nella bozza.

La sanzione sarà di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Un esempio: per un pagamento negato con carta elettronica da 25 euro, l’esercente dovrà pagare una multa di 31 euro.

Sempre su questo fronte il Fisco chiederà l’invio obbligatorio di tutte le transazioni avvenute con moneta digitale. In questo modo si punta stanare l’evasione più difficile, ossia quella realizzata senza l’emissione di scontrini, fatture e ricevute. E in non pochi casi con il consenso tra chi compra o usufruisce di un servizio e chi lo effettua o vende.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 16:28

