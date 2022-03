Benzina e bollette alle stelle, il governo a lavoro per le misure anti crisi. Da Palazzo Chigi: «Taglio dei prezzi già in settimana»

Il governo è a lavoro contro il caro benzina e il caro bollette. Le misure anti crisi potrebbero arrivare «già questa settimana». È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il lavoro si starebbe concentrando in particolare su un pacchetto per contenere i prezzi di energia e carburanti. Sul fronte delle bollette si starebbe valutando una ulteriore forma di rateizzazione oltre a un intervento per calmierare ancora gli aumenti dopo gli interventi degli ultimi mesi. In più si lavora a un taglio dei prezzi per benzina e diesel.

Palazzo Chigi fa sapere che potrebbe utilizzare l'extra gettito Iva sui carburanti di questi mesi e di intervenire sugli extraprofitti delle imprese di alcuni dei settori interessati, preservando «la stabilità della finanza pubblica».

Per fronteggiare le ricadute economiche della guerra in Ucraina il governo in sede europea si impegnerà anche per ulteriori misure per la crisi energetica, in particolare sul fronte di un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 20:01

