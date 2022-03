La Benzina va a ruba: serbatoi di auto e moto svuotati. È boom di casi

Il prezzo dei carburanti alle stelle ha rispolverato reati che erano scomparsi con il benessere economico, come quello dei ladri di benzina. Disperati, che si aggirano tra le macchine e i motorini parcheggiati, con tubo flessibile e tanica a seguito, praticano il classico succhio aspirando il contenuto. Forzano il tappo del serbatoio e, nei vecchi modelli di automobile, riescono a svuotarlo. Per le auto più moderne staccano la conduttura che porta il carburante al motore.

Lo stesso modus operandi viene utilizzato per rubare la benzina dai motorini durante la notte. In tutta la Capitale, il fenomeno comincia a preoccupare dopo una escalation di furti. Nessun quartiere può sentirsi fino ad ora al sicuro. Dal Centro città, fino alla periferia, passando per il litorale e la provincia sono ormai migliaia le segnalazioni di persone che oltre ad essere rimase a secco, devono sborsare centinaia di euro per riparare i danni che vengono provocati dalla forzatura del serbatoio e dal danneggiamento dell'impianto di alimentazione. In alcuni casi i ladri bucano il serbatoio, praticando un foro con un trapano e attraverso un sistema di pompaggio aspirano il prezioso liquido.



Secondo le statistiche delle aziende che si occupano dell'installazione di sistemi antifurto dei serbatoi, il pochi mesi, nel nostro Paese sono state rubate settantuno mila tonnellate tra benzine e gasolio, per un giro d'affari illecito che ha superato i cento miliardi di euro all'anno in pochi mesi.



Numeri importanti di persone denunciate e arrestate per furto aggravato di prodotti energetici, si registravano nelle zone a carattere agricolo, dove le bande dei vampiri di carburante colpivano sulle cisterne, svuotandole completamente, di gasolio utilizzato per riscaldare le serre durante l'inverno o nei serbatoi dei camion. Il profilo, invece, secondo le forze dell'ordine che hanno cominciato a ricevere le denunce delle vittime, del ladro di carburanti 4.0 può essere anche quello di un insospettabile che non può più permettersi di mettere benzina per andare a lavoro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA