​Caro affitti, torna la protesta nelle università. Tende davanti al Politecnico: «I prezzi a Milano irraggiungibili»

Il caro affitti fa discutere ancora. Nel primo giorno di scuola in Lombardia tornano le tende in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Circa venti persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che la scorsa primavera passò la notte sotto le stelle per manifestare contro il caro affitti, si sono riunite nel prato intorno alle 17.30.

La nuova protesta contro il caro affitti

La ragione è che «non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati», ha spiegato Ilaria Lamera, pioniera del movimento di protesta. Mentre una decina di tende vengono montate davanti all'ateneo, Giovanni Colombo di Rete della Conoscenza racconta che la decisione di tornare è stata «quasi spontanea» perché dopo due mesi di protesta, «i prezzi su Milano rimangono irraggiungibili».

L'obiettivo è «mandare un segnale»

L'obiettivo è quello di «mandare un messaggio alla città e alla politica.

«È il momento di organizzarsi tutti insieme e di mandare un segnale. Il governo ha una grandissima responsabilità che è quella di tornare a garantire il nostro diritto al futuro», hanno spiegato.

