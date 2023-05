Affitti per gli universitari insostenibili, anche 600 euro per una stanza. Per la maggioranza dei fuorisede studiare a Milano è un miraggio. Tanto da suscitare la protesta di Ilaria Lavera, quarto anno di ingegneria al Politecnico, che fino a ieri si è piazzata con tenda davanti all’ateneo (oggi lascia «sono stanchissima). Il Comune ha raccolto l’sos e convocato i rettori giovedì a un incontro a Palazzo Marino, cui sarà presente l’assessore alla Casa regionale Paolo Franco di Fratelli d’Italia. Riunione bipartisan, dunque, per un’emergenza su cui gli stessi rettori avevano lanciato più volte l’allarme. All’appuntamento, voluto dall’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, presente il sindaco Giuseppe Sala e la stessa Ilaria con un gruppo di studenti: «Non è solo un problema di Milano, spero che in tanti lo sollevino in altre città».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 06:35

