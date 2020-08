Luca Bizzarri attacca Carlo Calenda per i suo tweet, la risposta dell'eurodeputato: «Ti ho inviato user e password, fammi da social media manager per un giorno»

Qui è dove Calenda risponde a Guido la sega del Movimento del cazzo.

Fortuna che ha preso il manager.

Mi aiutate a farglielo capire? https://t.co/3nfZpQ1RJj — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) August 24, 2020

No, ma Calenda come dice lei in ogni dove non esistono i fascisti in Italia. Meloni e salvini non lo sono etc etc bla bla bla

Caro LaSega, non ho mai detto questo. Ho detto che ci sono fascisti come in ogni società e che c’è un problema culturale con il fascismo, ma che gli elettori di destra non sono tutti fascisti e che il problema dell’Italia non è il rischio di un ritorno del fascismo

Luca, non rispondo a tizio perché è tizio, ma perché pone una questione che merita una risposta e che molti altri leggeranno. Twitter è invaso da politici che non rispondono a nessuno e fanno solo proclami. Io provo a seguire un'altra strada. Non ci vedo nulla di disdicevole. https://t.co/NucC7L0osA — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020

Dici? Io non credo Luca. Leggi la risposta sul tema del fascismo. La trovi utile o no? Sul resto SMM etc soprassiedo. Tu sei troppo caro. Potrei permettermi mezzo ricciolo, al più. Baci https://t.co/fcowtCDY8I — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020

Carlo, ti rendi conto che dopo che inizi con “Caro La Sega” tutto quel che scrivi dopo non conta nulla? Che crolla tutto nel ridicolo? Ma chi hai assunto come Smm, lo paghi pure? Mi propongo gratis. Primo consiglio: con il Signor La Sega del movimento del c***o si soprassiede

Sarebbe bellissimo. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) August 24, 2020

Daje. Ti ho mandato user e password. Fino a domani sei SMM ad honorem. Regolati. https://t.co/C6wxPNVHa2 — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) August 24, 2020

