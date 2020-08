Vito Crimi: «Forse il M5S ha esagerato su Bibbiano». Ecco cosa aveva detto Di Maio un anno fa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 16:28

«Forse ilha esagerato su». A distanza di un anno dalle durissime parole di, allora capo politico dei 5 Stelle, l'attuale leaderfa un parziale mea culpa sulle clamorose polemiche generate da un fatto di cronaca terribile, ma che aveva toccato la politica solo in modo marginale.Il caso degli affidi dei minori e degli assistenti sociali, psicologi e dipendenti delle cooperative impegnati nella Val d'Enza, esplose con i primi arresti nel giugno dell'anno scorso e vide coinvolto anche, sindacodi, che era stato accusato per abuso d'ufficio. Nulla a che vedere con le accuse, decisamente più pesanti, che pendevano su altri indagati. In quell'occasione, però, la delicatezza dell'argomento scatenò l'indignazione dell'opinione pubblica, cavalcata subito da vari partiti che non esitarono ad attaccare il. Gli attacchi più feroci arrivarono dallae dal, che all'epoca erano ancora alleati nel Governo Conte I.L'attacco più duro al Pd arrivò proprio da, che a luglio, accusando gli allora alleati della Lega di fare accordi 'occulti' e di andare molto d'accordo con il Pd, disse: «Io col, che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, non voglio avere nulla a che fare». È passato poco più di un anno, ma sembra un'eternità: ora il M5S è al Governo col Pd e la Lega è tornata all'opposizione. In un'intervista al Corriere della Sera, quando gli è stato chiesto se fosse giunto il momento di scusarsi con il Pd per quelle accuse propagandistiche,ha ammesso: «Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il PD».