Carabinieri Piacenza, Montella al telefono: «Quello vende droga a prezzi troppo bassi, va arrestato»

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 17:01

che vendevano li. Anche questo è emerso dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta sui carabinieri di Piacenza in merito a Giuseppe Montella, l'appuntato considerato a capo dei carabinieri delinquenti della caserma Levante di Piacenza.A Montella sono stati contestati diversi reati ma per ora il suo legale parla di sbagli, errori compiuti per ingenuità o vanità. Montella però è accusato di aver commesso pestaggi, estorsioni, spaccio e anche di tortura. Le intercettazioni risalgono al 9 marzo e il militare parlerebbe con il fornitore di droga lamentandosi dello spaccio su Roma che sarebbe avvenuto con prezzi troppo bassi. Dalle registrazioni Montella sembra infastidito perché l'abbassamento del prezzo sulla piazza ha comportato una diminuzione del guadagno anche per lui. L'appuntato avrebbe avuto quindi il progetto di arrestare questo pusher in modo da riprendere in mano il giro di affari.Nelle telefonate Montella chiarisce anche che il fornitore si sarebbe arricchito grazie al suo spaccio: «Lui ha quintuplicato i guadagni perché io ho due-tre contatti che mi chiedono l'impossibile», spiega aggiungendo però che spesso è stato costretto anche a mettere dei freni.